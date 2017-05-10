عروس أمريكية تتوجه للمدعوين بطلب غريب قبيل زفافها

المصدر: وداد الرنامي – إرم نيوز

طلبت العروس الأمريكية اشلي التي تستعد لحفل زفافها، من المدعويين الخضوع لحمية غذائية “ريجيم“، والاعتناء بمظهرهم كثيرًا حتى إن استدعى الأمر جراحة تجميل أو حقن البوتوكس.

وتقول أشلي (30 عامًا)، “إنها تحتاج أن يهتم الجميع، أريد أن تبذل ضيفاتي مجهودًا كي يكن جميلات، وأن يرتدين فستان أحلامهن وأن يشعرن بالثقة التامة”، لذلك فالنحافة ووضع بعض خصلات الشعر الإضافية هو أقل ما يمكن فعله”.

وتضغط العروس المتطلبة على إحدى وصيفات الشرف اللواتي سيرافقنها لتفقد الوزن بسرعة، خصوصًا أنها وضعت طفلًا من وقت قريب، كما طلبت من صديقة أخرى إجراء عملية تجميل لشحمتي أذنيها لتكون أكثر جمالًا عند تزيينهما بالمجوهرات يوم الحفل”.

ومنعت “اشلي” أيضًا ارتداء مايوهات بأشرطة كثيرة يوم احتفالها بيوم وداع العزوبية، لتفادي علامات الشمس على الأجساد.

والأغرب أن ضيوفها راضون تمامًا وسيمتثلون لطلبها، فصديقتها شينا ماليك عازمة على فقدان 7 كيلوغرامات قبل يوم العرس المبرمج هذا الصيف، والذي سيقام في حي “هوبير ايست سايد” الراقي التابع لمقاطعة مانهاتن بنيويورك.

وبررت شينا هذا الطلب الغريب بالقول: “تتم مشاركة الصور كثيرًا، لذا يجب أن يكون كل شيء في أعلى مستوى”.

من جهته، اعتبر أحد جراحي التجميل بنيويورك الأمر عاديًا، وقال نورمان روف: “إنه يوم العروس وتريد أن يكون كل شيء على أفضل وجه.. الزمن وفستانها، وحفل الزفاف لأنه يعكس صورة عن وضعها”.

وأضاف أن “العديد من الفتيات زرنه بالفعل لحقن بعض البوتوكس، كما أن العروس وصديقتها أشلي حجزتا موعدا لديه قبل أسبوع من يوم الحفل”.