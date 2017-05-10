بائع فواكه يشعل النار في نفسه ويفجر غضب التونسيين على الحكومة

المصدر: تونس - إرم نيوز

أشعل بائع فواكه متجول النار في نفسه، اليوم الأربعاء، في بلدة “طبربة”، الواقعة على بعد 35 كيلومترًا من العاصمة تونس، مما فجر احتجاجات ومواجهة مع الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز لتفريق المحتجين.

وأشعل الشاب النار في نفسه أمام مركز الشرطة احتجاجًا على قيام الشرطة البلدية بمنعه من بيع الفراولة، لكن تم إسعافه ونقله إلى المستشفى.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان إحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه قبل نحو 6 أعوام ونصف العام، احتجاجًا على مصادرة عربته من شرطية في “سيدي بوزيد”، مما فجر احتجاجات عارمة انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وفي “طبربة” خرج مئات الشبان الغاضبين اليوم إلى الشوارع حيث أشعلوا النار في إطارات السيارات ورشقوا أفراد الأمن بالحجارة، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريقهم.

وقال أنيس المبروكي وهو أحد سكان المدينة لرويترز: ” الوضع محتقن للغاية في طبربة، الشرطة اعتقلت كثيرًا من الشبان الغاضبين والمحتجين على نقص التنمية، وغضبًا لإحراق هذا البائع نفسه”.

وأغلق المحتجون طريق السكك الحديدية وقامت الشرطة بملاحقتهم.

وعلى الرغم من الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس، إلا أن كثيرًا من التونسيين ما زالوا يشعرون باستياء من تفاقم البطالة والتهميش وارتفاع الأسعار.

وتأتي احتجاجات طبربة بينما يحتج آخرون في جنوب البلاد للمطالبة بفرص عمل ونصيب من الثروات الطبيعية.

وكان الرئيس الباجي قائد السبسي أعلن في وقت سابق الدفع بالجيش لحماية المنشآت الحيوية للثروات الطبيعية، لتفادي وقف الإنتاج مجددًا.