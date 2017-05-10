مصعد زجاجي للتنقل داخل غابات جنوب إفريقيا

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

في سابقة تعد الأولى من نوعها، دشنت شركة “غراسكوب غورج” الإفريقية مصعداً زجاجياً يصل طوله إلى 51 متراً في محافظة “مبومالانغا” جنوب إفريقيا، وذلك بهدف رفع السياحة في المعالم البارزة في البلاد.

ويبدأ المصعد من مزار “نافذة الله” السياحي ويمر بمعلم “مبومالانجا”، ويقدم تجربة سياحية مذهلة أخرى على الطريق البانورامي الأسطوري لمدينة “ليفيلد”.

ووفقاً لمالك الشركة ليفيلد أوبا بيلان، سيعطي المصعد مشهداً سماوياً غير مسبوق، خلال التنقل بين زوايا المعالم الإفريقية وتبادل السحر الخلاب مع الطبيعة، إذ يوفر إطلالة 360 درجة تشمل المضيق، والشلالات، والأشجار، والطيور والسماء.

المصعد الزجاجي الذي من المقرر افتتاحه في الربع الرابع من العام الحالي سينقل الزوار إلى الجزء السفلي من مضيق غراسكوب، في بيئة الغابات البكر، وكما سينزلق أسفل جدار هاوية الغابات.