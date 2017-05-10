دخلت التاريخ بعد أن أرضعت ابنتها في هذا المكان (صور)

المصدر: محمود صالح– إرم نيوز

انضمت الطفلة التي تبلغ من العمر 10 أسابيع إلى أمها عضو مجلس الشيوخ الأسترالي لاريسا ووترس في غرفة أعضاء المجلس في كانبيرا، يوم الثلاثاء.

وكان هذا هو الظهور الأول للسيناتور في البرلمان منذ إنجابها الطفلة، وعندما شعرت الطفلة بالجوع لم تتردد أمها في إرضاعها.

وقالت لاريسا، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كوينزلاند، إنها “فخورة جدًا” بأن ابنتها دخلت التاريخ.

وبذلك تصبح السيناتور الأسترالية أول عضو ترضع طفلتها من ثديها داخل مبنى البرلمان الأسترالي.

وقالت: “أشعر بالفخر الشديد بأن ابنتي هي أول طفلة تتلقى الرضاعه في البرلمان الاتحادي”.

وقالت السيناتور الزميلة كاتي جالاغر “هذه اللحظة تمثل حقيقة بالنسبة للسياسيات الإناث”.

وقالت: “لقد فعلت الكثير من النساء البرلمانيات هذا الأمر في جميع أنحاء العالم، وإنه لأمر رائع أن نرى مثل هذا الحدث الآن في مجلس الشيوخ في بلدنا”.

وتأتي هذه اللحظة المهمة، بعد أن أدخلت السيناتور الأم ووترز بعض التغييرات على البرلمان في العام 2016.

وتسمح القواعد الجديدة للأمهات والآباء برعاية أطفالهم أثناء تواجدهم في مجلس الشيوخ.

ولا يسمح بهذا الأمر في غرف برلمانات العديد من دول العالم.