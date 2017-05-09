جامعة سعودية تكرم طالبة قادت حافلة لإنقاذ حياة سائق

المصدر: الرياض - إرم نيوز

كرم فرع جامعة حائل بمحافظة الغزالة السعودية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من طالبات الجامعة، تثمينا لجهودهن في إنقاذ سائق حافلتهن، الذي تعرض فجأة لحالة إغماء.

وقالت حنان آل عامر، المشرفة العامة على أقسام الطالبات، “هذا ديدن بناتنا الطالبات، وقد حرصت الجامعة على إعداد برامج ودورات تدريبية مميزة في مهارات الإسعافات الأولية لهن، وما قمن به يستحق الشكر والتقدير بالمبادرة بالإسعافات الأولية، وقيادة الحافلة بشجاعة في موقف إنساني مشرف”.

وأعلنت عن إطلاق عدد من الدورات التدريبية دعمًا وتشجيعًا للطالبات.

وأنقذت طالبات جامعة حائل السعودية سائق الحافلة الخاصة بهن، حيث تولت إحدى الطالبات وتدعى أشواق الشمري، قيادة الحافلة بكفاءة عالية، لإنقاذ سائقها بعد إصابته بالإغماء خلال رحلة عودتها هي و44 من زميلاتها من فرع جامعة حائل بمحافظة الغزالة، وأجرين الإسعافات الأولية للسائق، وأوصلنه إلى منزله لنقله للمستشفى.