مراهق أمريكي يحصل على وجبات مجانية لعام كامل.. تعرّف على السبب

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

بأكثر من 4،3 مليون إعادة تغريد، نال المراهق الأمريكي “كارتر ويلكرسون” مراده من سلسلة مطاعم ويندي للوجبات السريعة.

وعثر المراهق الأمريكي على وصفة سحرية للنجاح بعد أن تمكنت تغريدته التي طلب فيها من أحد المطاعم الحصول على وجبات مجانية لمدة عام من أجنحة الدجاج، بعد تحطيم تغريدته الرقم القياسي في عدد مرات إعادة المشاركة.

وأصبحت تغريدته، التي يقول فيها: “ساعدوني من فضلكم، إنني بحاجة إلى الأجنحة”، يوم الثلاثاء، هي الأكثر مشاركة على الإطلاق على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وكان ويلكرسون قد غرَّد في السادس من نيسان/أبريل الماضي، ووضع صورة لحساب تويتر الرسمي لـ”ويندي”، قائلاً له: “إنه بحاجة للحصول على 18 مليون إعادة مشاركة لتغريدته كي يحصل على طلبه”.

ومع ذلك، وبعد أن أكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن طلب “ويلكرسون” قد حطّم الرقم القياسي لإعادة مشاركة التغريدات، متفوقاً على عدد مرات إعادة المشاركة لصورة سلفي شهيرة للفنانة “إلين ديجينيريس” ومجموعة من الفنانين المشاهير في حفل توزيع جوائز الأوسكار، أعادت سلسلة مطاعم ويندي النظر في عرضه.

وقال عملاق الوجبات السريعة “اعتبر طلبك تحقق”، وأضاف في وقت لاحق: “لقد حصل الرجل على الأجنحة”.

ومن أجل تخليد هذا الإنجاز الإلكتروني، تبّرعت الشركة أيضًا بمبلغ 100 ألف دولار لمؤسسة ديف توماس، التي تساعد على توفير منازل للأطفال في الرعاية البديلة.