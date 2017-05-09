بالصور.. تعرّف على “سائقة التاكسي” التي يتهافت الرجال على الركوب معها

المصدر: محمود صالح – إرم نيوز

قالت سائقة، تعمل في شركة “أوبر” لخدمات الركاب في الفلبين، وتوصف بأنها “السائقة الأكثر جاذبية في العالم”، إن الركاب مبهورون جدًا بجمالها وليس لديهم أي مانع من الجلوس معها بالسيارة لأطول فترة ممكنة حتى مع الوقوف لفترات طويلة على إشارات المرور.

وكانت جويس تادو (27 عامًا)، من مانيلا بالفلبين، تعمل مندوبة مبيعات في شركة أدوية لكنها شعرت بالملل من وظيفتها، بحسب صحيفة “ذي صن” البريطانية.

واختارت جويس، التي درست علم النفس، تغيير مهنتها وبدأت العمل سائقة سيارة أجرة قبل ثمانية أشهر بجانب دراسة فن الخياطة.

ولفتت جويس أنظار الركاب في تلك المهنة التي يهيمن عليها الذكور وبدأت تنشر صورًا لها وهي تقود السيارة لتحوز على إعجاب الآلاف.

ويحاول الكثير من الرجال مطاردة جويس عندما يطلبون سائقًا باستخدام تطبيق الشركة.

وتابعت جويس، التي تعمل 12 ساعة في اليوم: “عادة ما يتوقع الركاب وصول رجل في السيارة، ولكنهم يتفاجأون عند رؤيتي”.

وأضافت: “أحب الاهتمام والشعور بالحب من الآخرين وأنا سعيدة بالتقاط الصور مع الركاب وأشعر بمنتهى السعادة عندما يبادلونني المجاملات”.