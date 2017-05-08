بالصور.. مطار ألماني يدشن أكشاك صلاة لجميع الأديان بـ65 لغة

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

دشن مطار شتوتغارت الدولي في ألمانيا 300 مصلى بـ 65 لغة، لمختلف الديانات حول العالم، مزودة بشاشات لمس ذكية تصدر أصوات الترانيم الدينية للديانات.

وبحسب يوهانس شوم، الناطق الإعلامي في المطار، فإن أكشاك الصلاة أُنشأت ليحصل المسافرون على الغذاء الروحي، وذلك عن طريق دخول الكشك والاستماع إلى صلاة من اختيارهم قبل الصعود الطائرة.

وقال شوم، لوسائل إعلامية دولية “في كثير من الأحيان يكون للركاب قليل من الوقت قبل مغادرتهم البوابة، وباستخدامهم جناح الصلاة يحصلون على لحظة تأمل”.

وصمم الأكشاك الفنان الألماني أوليفر ستورم، وتُقدم مجموعة واسعة من الصلوات، بما في ذلك الصلاة المسيحية للرب، و الحريدية اليهودية، والإسلامية بصوت المؤذن، والهندوسية بترنيمة هير كريشنا، وهتافات الراهب التبتية، والبوذية، وسوتراس، وصلاة الشامان من غينيا الجديدة أو مالي.