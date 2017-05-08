شاهد بالفيديو.. رد فعل جنوني لامرأة شاهدت زوجها مع عشيقته

المصدر: دعاء عبدالمنعم- إرم نيوز

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لقطات مثيرة لرد فعل زوجة شاهدت زوجها بجانب امرأة أخرى داخل سيارته.

وتشبثت الزوجة بالزجاج الأمامي لسيارة زوجها، بينما كان يقود في طريق مزدحم مع امرأة أخرى تجلس في مقعد الراكب.

وبدأت الزوجة بموجة من الصياح بعد مشاهدة زوجها، فيما واصل الزوج قيادة السيارة.

وبعد السير لمسافة قصيرة في الشارع، توقف الزوج بالسيارة، محاولًا إقناع زوجته بالابتعاد عن سيارته، لكنها لم توافق على ذلك.

وكتبت نورة بيتج، التي نشرت الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الإثنين: “وجدت هذه المرأة زوجها مع سيدة بجانبه، وقفزت على السيارة ولكن الزوج قام بمواصلة قيادة السيارة دون اهتمام”.

وهناك مقطع آخر، تم التقاطه ببريتوريا، في جنوب أفريقيا، يظهر كلا السيدتين، تحاولان جذب الزوج الذي كان قد أوقف السيارة لانزال زوجته التي تسببت بتجمع حشود كبيرة .

وعلق أحد مستخدمي فيسبوك: “امرأتك تذهب معك ميلًا إضافيًا فقط لتظهر لك أنها تحبك، ومازلت مستمرًا في القيادة”، في حين حذر آخر عشيقة الرجل أنها قد تكون قريبًا المرأة التي تجلس على محرك السيارة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه من الممكن أن تكون المرأة هي مالكة السيارة، وتمت مشاركة الفيديو أكثر من 17 ألف مرة منذ نشره على فيسبوك.