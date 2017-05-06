بعد أن باعه والده لمذيعة على الهواء.. الطفل المصري حازم في دار رعاية

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

قررت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر الدكتورة غادة والي، إيداع الطفل المعوَّق ذهنياً محمود حازم المعروف إعلامياً بـ”الطفل المباع”، بإحدى دور الرعاية التابعة للوزارة، وذلك بعد قيام والده ببيعه مقابل 5 آلاف جنيه.

في هذا الشأن، قال مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية الدكتور أحمد مهران، إن الوزيرة استجابت لطلبه رحمة بالطفل المريض، وكلّفت الدكتور علاء عبد العاطي معاون الوزير بسرعة اتخاذ إجراءات إيداع الطفل في دور الرعاية.

وذكر مهران عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “معاون الوزير كلّف غرفة التدخل السريع بالتوجه إلى محل إقامة ناشط تبنَّى الطفل، وبالفعل تم تسليمه لغرفة الإغاثة السريعة التي نقلته إلى دار سندس للأطفال المعوَّقين في مدينة نصر في القاهرة”.

وكانت إعلامية مصرية تُدعى شيماء جمال، استضافت والد الطفل في برنامج “المشاغبة” الذي تقدمه على فضائية “إل تي سي”، وقامت بمفاوضة الوالد على بيع الطفل.

وكشف الفيديو الذي أذاعته الفضائية، تفاصيل الاتفاق بين المذيعة ووالد الطفل، حيث دار بينهما حديث حول المقابل المادي، إذ طلب الوالد 12 ألفًا، فيما رفضت المذيعة وأصرت على تقليل المبلغ.

في حين اشترط والد الطفل على الإعلامية، عدم إعادة الطفل له مرة أخرى وقطع علاقتها به، وعدم محاولة الاتصال به هاتفيًا أو زيارته في المنزل.

شكوى قضائية

يذكر أن محامياً تقدم بصفته وكيلاً عن شريف سعد، شقيق حازم سعد المتهم ببيع ابنه المعوَّق، ببلاغ ضد المذيعة إلى النيابة العامة، اتهمها فيه بـ”النصب واستعمال طرق احتيالية لخطف الطفل، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، واستغلال جهل الأب وفقره”.

كما اتهم البلاغ مقدمة البرنامج بـ”اختلاق واقعة شراء الطفل نظير مبلغ مالي، لإحداث “شو” إعلامي وإلقاء الضوء على برنامجها”، مشيراً إلى أن “والد الطفل نشر صوراً لطفله المريض على مواقع التواصل للحصول على أي مساعدة لعلاجه، على إثر ذلك تواصلت المذيعة معه وعرضت عليه المساعدة نظير حصولها على سبق صحفي عبر تصوير الوالد وهو يبيع ابنه دون علمه”.

وجاء في بلاغ شقيق والد الطفل “المذيعة أعدت ورقة مزيفة بذلك، لتسليط الضوء عليها مستغلة فقر شقيقه وحاجته للمساعدة، فأقدم على الموافقة من أجل مساعدة ابنه المريض بعدما أقنعته أنها ستتبنَّى الحالة لأنها لا تنجب”.