شاهد بالفيديو.. كيف احتفل طيار أمريكي بالمسافرة رقم مليون

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

احتفل ربان طائرة شركة أمريكية بواحدة من الركاب بدل طردها مسحوبة، كما فعلت “يونايتد آيرلاينز”.

قبل انطلاق إحدى رحلات شركة “ساوث ويست”، أخذ الربان الميكروفون لإعلان خبر سار، قائلًا:” لقد مضى 23 سنة وأنا أعمل كربان لدى “ساوثويست”، واليوم سأطير بالراكب رقم مليون”.

وأضاف بعد تصفيق المسافرين “بهذه المناسبة أحضرت قنينة شمبانيا، كما أخذت صورة من بطاقة طيران ذلك الشخص، وعرفت كم كلفته التذكرة، ووضعت له النقود في مظروف”. ثم أعلن اسم الراكبة المحظوظة؛ ميريام كرييغير، وسلمها الهدية وسط تهليل الجميع.

وكانت شركة “يونايتد آيرلاينز” قد أثارت ردود فعل قوية عبر العالم، خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب تعاملها السيئ مع أحد الركاب، اضطرت بعده لتقديم الاعتذار والتفاوض مع محامي الراكب للتوصل إلى تسوية مالية، تتفادى معها المثول أمام القضاء ومزيدًا من المشاكل التي تسيء إلى سمعتها.