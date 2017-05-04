وصول “إيمان” أسمن امرأة في العالم إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي – إرم نيوز

وصلت المصرية إيمان عبد العاطي، منذ قليل إلى العاصمة أبوظبي لاستكمال علاجها.

وبحسب صحيفة “البيان”، حملت طائرة مصرية خاصة قادمة من مدينة بومباي الهندية الشابة المصرية يرافقها فريق طبي من مستشفى “برجيل” وبصحبة شقيقتها شيماء.

وأتمَّ المستشفى جميع التجهيزات والترتيبات الخاصة بنقل المريضة من مطار أبوظبي الدولي إلى المستشفى، وكذلك توفير جميع الإمكانات الطبية والإقامة في المستشفى.

وكانت عبدالعاطي، البالغة من العمر 36 عامًا، تتلقى العلاج في مستشفى “سيفي ريلاينس” في الهند، حيث صاحب حالتها جدلٌ كبيرٌ وتشكيكٌ في المستشفى وعدم قدرته على علاجها، بعدما نشرت شقيقتها شيماء فيديو على صفحتها في الفيسبوك، اتهمت فيه الطبيب والمستشفى الهندي بالخداع.