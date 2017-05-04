حفلة رقص داخل جامعة حكومية تثير الغضب في مصر (فيديو)

المصدر: محمد منصور – إرم نيوز

أثار تسجيل فيديو مسرّب من “جامعة السادات” الحكومية في مصر، لحفلة رقص داخل أروقة الجامعة، جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع المسرب للجامعة الواقعة في محافظة المنوفية، شمال العاصمة المصرية القاهرة، رقصًا شرقيًا لفتيات مع فرقة للفنون الشعبية خلال حفل تخرج بكلية التجارة، تدخل على إثرها رئيس الجامعة، أحمد بيومي، وأصدر قرارًا بإحالة المسؤولين عن الواقعة للتحقيق.

ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الفيديو بشكل واسع وسط تعليقات تباينت ما بين السخرية والغضب، منتقدين إقامة حفلة رقص داخل أروقة حرم الجامعة، لا سيما وأن الحفل أقيم لتكريم الطلاب الأوائل على الكلية.

وقال بيومي لـ”إرم نيوز” إنه أصدر قرارًا بإحالة المسؤولين عن الحفل إلى التحقيق، بالإضافة إلى تكليف لجنة بالشؤون القانونية للتحقيق في تفاصيل الواقعة ومعاقبة المسؤولين عنها.

وأشار بيومي إلى أن “الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسيئ إلى الجامعة كصرح علمي لا يُسمح بأن يقام داخله مثل هذه الحفلات”، مضيفاً “لم أعلم عن هذا الحفل إلا بعد تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن اليوم شهد إقامة العديد من المناسبات والاحتفاليات وبحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عصام متولي، وعميد كلية التجارة، حسنين طه، وعدد من رموز المجتمع”.