بالصور.. ثمانينية تكسر أمواج البحر باستخدام زلاّجة

المصدر: رموز النخال – إرم نيوز

في مشاهد مذهلة ولا تصدق نجحت جوون ستون، البالغة من العمر 83 عاماً، في قطع أمواج البحر في بحيرة تينارو شمال ولاية كوينزلاند الأسترالية باستخدام زلاجة.

وبدت ستون التي تعيش في مدينة ويستر وسط بريطانيا مستمتعة بمغامرة ركوب المركبة المائية العالية الطاقة خلف السائق، وذلك خلال رحلة مع عائلتها لأستراليا.

وبعد انتهائها من قطع الأمواج جالت السيدة الثمانينية في رحلة داخل المناطق الخلابة في محمية “سكايرايل رينفوريست كابليواي” الطبيعية في أقصى شمال ولاية كوينزلاند في أستراليا.

كما وتمكنت من الحصول على عناق لدب الكوالا الأسترالي المنتشر في المنطقة.