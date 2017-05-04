هل تشتكي من عملك؟ كن شاكرًا لأنك لا تعمل في مثل هذه الوظيفة!

المصدر: محمود صالح– إرم نيوز

يشتكي في أغلب الأحيان كل شخص لديه وظيفة من بعض الجوانب التي لا يحبها، فربما كان رئيسك في العمل شخصا أحمق ولا يفهم شيئًا عنه، أو أن العملاء الذين تتعامل معهم سخفاء، وربما كان زملاؤك يمتلكون تفكيرًا محدودًا ولا تشعر بالسعادة في تواجدك معهم أو تضطر لقبول قرارات من مديرك لا تعجبك أو آلة الطابعة والتكييف لا يعملان بشكل جيد.

ومهما كانت الأمور التي لا تحبها في عملك على الأقل كن شاكراً لسببين:

– تمتلك وظيفة.

– عملك ليس مشابه لـ “تنظيف المجاري في بنغلاديش”.

وكما ترى فإن عامل تسليك المجاري هذا في بنغلاديش يؤدي واجباته دون ملابس واقية ولا حتى يرتدي على عينيه إحدى نظارات السباحة.

هذا الرجل هو موظف في شركة مدينة “دكا” ويبلغ عدد سكان العاصمة البنغلاديشية دكا 14 مليون نسمة؛ وقد تعرضت مؤخرًا للفيضانات الكبيرة الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم كفاية شبكات الصرف لتصريف المياه.

وكانت شركة المدينة والهيئة المحلية لتوريد المياه والصرف الصحي قد وقعا في خلاف واسع في الآونة الأخيرة حول أفضل السبل لحل هذه المسألة التي تفاقمت بسبب حفر الطرق الواسعة التي أعيد تصميمها من أجل وضع خطوط جديدة للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

وترك الأمر لمثل هذا الرجل البطل الذي لا يدخر جهدًا للحفاظ على النظام الصحي ليعمل على أفضل وجه ممكن.

ولكن مهما كان الراتب الذي يحصل عليه هل تعتقد أن هذا كافيًا؟.