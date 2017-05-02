بالفيديو.. علم أمريكا يثير جلبة واسعة بعيد العمال في كوبا

المصدر: وداد الرنامي -إرم نيوز

رفع أحد الأشخاص العلم الأمريكي أمام الكاميرات في مسيرة للعمال بالعاصمة الكوبية هافانا.

وتمكن الرجل من قطع بضعة أمتار جريًا وهو يلوح بالعلم قبل أن تتمكن الشرطة من السيطرة عليه ونزع العلم منه ثم اعتقاله.

ويمكن أن يفهم من حمل الرجل للعلم الأمريكي أنه لا حقوق للعمال إلا في الولايات المتحدة، أو أنه يحلم بالهجرة إليها.

فرغم تطبيع العلاقات بين البلدين، لا يزال موضوع الولايات المتحدة الأمريكية يثير بعض الحساسية، خصوصًا بين الشيوعيين القدامى، الذين يعتبرون عيد العمال يومًا مقدسًا في علاقته بنضال الطبقة العاملة؛ ما يفسر اختيار الرجل لهذا التاريخ بالضبط.