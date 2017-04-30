مصرية تخلع زوجها بسبب الصلاة

المصدر: محمد علام - إرم نيوز

أصرت مصرية على إنهاء حياتها الزوجية، بعد أن فشلت، على مدار 9 سنوات، في إقناع زوجها بأداء فريضة الصلاة، بما فيها صلاة الجمعة، حيث اعتاد النوم أثناء الصلاة دون مبالاة.

وفي محكمة الأسرة بالجيزة كانت دعوى الخلع التي أقامتها ربة منزل في نهاية العقد الثالث، لتطلب من المحكمة الخلع من زوجها، خوفًا على أولادها، حيث دأب على ترك الصلاة، وفشلت في إقناعه بأدائها على مدار فترة الزواج التي زادت عن 9 سنوات.

وتقول الزوجة إنها تحملت تجاهل زوجها لفريضة الصلاة، حتى أنه ذات يوم قام نجلها الطفل بالاستعداد للنزول لصلاة الجمعة، وحاول الطفل إيقاظ والده للنزول معه لتأدية الصلاة، إلا أنه عنفه، وقام بضربه، الأمر الذي أجبر الأم على ترك المنزل.

وتوضح الزوجة في دعواها: “شجعت أطفالي منذ الصغر على الصلاة، لكنني فشلت في إقناع زوجي بتأديتها، وشعرت بالخوف على نفسي وعلى أطفالي من والدهم الذي لا يشاهدونه يصلي، أو يحرص على الصلاة، فقررت الانفصال عنه حماية لنفسي ولأولادي من رجل لا يحترم ولا يقدر فريضة الصلاة التي ألزم الله بها عباده”.