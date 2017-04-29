 بالصور.. تصميمات لا تصدق لناطحات سحاب سترى النور في المستقبل

المصدر: عمرو الزناتي- إرم نيوز

إذا كنت تعتقد أن ناطحات السحاب المتألقة في عالمنا اليوم مثيرة للإعجاب، فعليك التمعن في هذه التصاميم التي ستجعل هذه المباني العملاقة في تحد مع الجاذبية في المستقبل.

وشهدت مسابقة “سكاي سكريبر 2017” التي تقيمها مجلة “إيفولو”، تنافساً كبيراً بين المهندسين المعماريين الذين قدموا رسومات أعطت تخيلاً وبعداً آخر لناطحات السحاب في المستقبل.

وشملت التصاميم الهندسية التي قدمها المهندسون في المسابقة، رسومات تخيلية لناطحات يمكن تصميمها في كافة أنحاء العالم من لندن إلى القارة القطبية الجنوبية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد فاز بالمسابقة تصميم من بولندا لناطحة سحاب تم تسميتها Mashambas، يمكن أن تكون بمثابة مركز تعليمي وسوق للمجتمعات الزراعية الجديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقدم المهندس Haseef Rafiei من المملكة المتحدة، نموذجاً لآلة قادرة على طباعة الشقق تلقائياً وإسقاطها في مكانها وفقاً للطلب.