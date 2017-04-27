وزير الصحة الهندي يزور المصرية “إيمان” أسمن امرأة في العالم

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

اطمأن الدكتور ديباك ساوانت، وزير الصحة، في ولاية ماهاراشترا الهندية، على المريضة المصرية، إيمان أحمد عبدالعاطي، المعروفة إعلاميًا بـ”أسمن امرأة في العالم”.

وزار الدكتور ساوانت، إيمان، للاطلاع على حالتها، والتقى الدكتور موفازل لاكدوالا، الجراح الرئيس، والطبيب المشرف على حالة إيمان، وكذلك اجتمع مع حذيفة الشهابي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مستشفى “سيفي” للاطمئنان بنفسه على آخر التطورات، وفقًا لـ”اليوم السابع”.

ونشر أطباء الهند في المستشفى على الصفحة الرسمية لحملة”saveeman”، صورًا لكواليس الزيارة، معلّقين: “نحن نرحب بزيارة الوزير الذي أعرب عن سعادته لما تم تحقيقه من نجاح في حالة إيمان ورضاه عن الرعاية التي يمنحها الأطباء، وفريق التمريض في المستشفى لها”.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور شاجر غفار، الرئيس التنفيذي لمجموعة “في بي إس” المالكة لمستشفى “برجيل” في العاصمة الإماراتية أبوظبي،أنه سيتم نقل إيمان إلى أبوظبي الأسبوع المقبل لتلقي العلاج بالتنسيق مع شقيقتها بعد شكاوى عائلتها من فشل علاجها على يد الطبيب الهندي موفازال لاكداوالا.