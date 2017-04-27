اختراع خلايا قادرة على تكوين جنين كامل

المصدر: رموز النخال – إرم نيوز

ابتكر باحثون من معهد “سالك” وجامعة بكين في الصين نوعاً جديداً من الخلايا الجذعية صنعوها من خلايا الجلد والخلايا الجذعية الجنينية، حيث يمكن برمجتها لتصبح أي خلية في جسم الإنسان كما ويمكن أن تفعل أشياء غير مسبوقة كخلق أنسجة لازمة لتغذية ونمو الجنين بشكل كامل.

وشرح الباحث المشارك في الدراسة جون وو في بيان صحفي تناقلته وسائل إعلامية دولية بأن تكوين الأجنة في الثدييات الحيوانية والبشرية تنقسم إلى نوعين من الخلايا.

ويتمثل النوع الأول بالخلايا الجذعية لتشكيل الجنين، والنوع الثاني بخلايا الجلد لتشكيل المشيمة وغيرها من الأنسجة الداعمة للجنين لإبقائه على قيد الحياة.

وشكل الفريق الصيني “كوكتيل كيميائي” من أربعة مواد كيميائية ونوع من عامل النمو، وخلق المركب بيئة لتطوير النوعين من الخلايا داخل عينة التجربة لحيوان الكمير واكتشفوا نمو الجنين كاملاً وسليماً.

ويقول الباحثون إن التجربة تثبت إمكانية خلق أجنة بشرية من الخلايا ولكن الاعتبارات الأخلاقية حالت أمام محاولتهم بهذا النهج.

ويرى الباحثون النوع الجديد من الخلايا سيمكنهم من عمل نمذجة للأمراض، وتجديد الأنسجة، ودراسة معمقة لعمليات الإنجاب المبكر.