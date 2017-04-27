صور مذهلة تكشف أسرار فرسان الهيكل الغامضة

المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز

عثر خبراء آثار على مجموعة مهمة ونادرة من المنحوتات المذهلة، التي يعود عمرها إلى 800 عام مضت، داخل كهف يحمل اسم “فرسان الهيكل” الواقع تحت مفترق أحد الطرق ببلدة إنجليزية صغيرة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن المنحوتات، التي التقط صورها المصور كيث جونز، تظهر 4 قديسين، فضلاً عن مشاهد ليوحنا المعمدان وماري أم يسوع.

وأشارت إلى أن الكهف القديم كان يستخدم من قبل نفس النظام الديني الذي قاتل في الحروب الصليبية، وكان مذكوراً في رواية الكاتب العالمي دان براون الشهيرة “شيفرة دافنشي”.

وتم حفر الأنفاق الواصلة بين أطراف الكهف تحت مدينة “هرتفورد شايرد” البريطانية، ويوجد في الكهف أجزاء اسطوانية من الأسفل تنتهي بأجزاء علوية على شكل أجراس.

وأوضحت الصحيفة أن من ضمن المنحوتات لوحة كبيرة يظهر فيها الكثير من التفاصيل المهمة مثل القبر المقدس ورسومات للمسيح ورموز تشير إلى انتظار القيامة والعديد من الرمزيات الروحية في الديانة المسيحية”.