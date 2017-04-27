مصرية تطلب الخلع من زوجها بسبب “الشيشة”

المصدر: محمد علام - إرم نيوز

تسببت “الشيشة” في انفصال عائلة مصرية بعد أن تركت الزوجة منزلها بصحبة ابنتها التي تدرس في مرحلة الثانوية العامة، طالبة الخلع من زوجها بسبب إهانته لها والتعدي عليها بين الحين والآخر لفشلها في إعداد الشيشة والفحم له.

وقالت الزوجة المصرية التي لم تتجاوز 39 عامًا في دعواها التي أقامتها في محكمة الأسرة بالجيزة، إن زوجها البالغ 44 عامًا دأب على ضرب ابنتيهما وإهانتها بشكل مستمر كونها لا تعرف طريقة إعداد الشيشة ووضع مواد التدخين عليها إلى جانب عدم قدرتها على حمل الفحم الملتهب.

وأوضحت الزوجة أنها تركت المنزل آخر مرة بعد أن سقطت “الشيشة” من يد ابنتها التي تدرس بمرحلة الثانوية العامة، ليقوم زوجها بضرب الابنة ضربًا مبرحًا تسبب في جلوسها بالمنزل وعدم قدرتها على الذهاب للدروس الخاصة بها.

وتضيف الزوجة أن ابنتها “تتمتع بالأخلاق العالية إلا أن والدها كان يجبرها في أغلب الأحيان على ترك المذاكرة ودروسها لإعداد الشيشة له دون أي مبالاة كونها تدرس بمرحلة دراسية تحدد مستقبلها”.

واختتمت الزوجة دعواها بأنها “لم تعد تتحمل العيش مع زوجها في ظل حرصه على الشيشة التي أصبحت عنده أهم من زوجته وأولاده ومستقبلهم”، بحسب قولها.