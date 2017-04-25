صدمة لركاب قطار بين مدينتين بريطانيتين.. تعرّف على السبب؟

المصدر: لندن- إرم نيوز

أصيب ركاب قطار بصدمة عندما لاحظوا أن سعر التذكرة بين مدينتين بريطانيتين، تبعدان نحو 100 كلم فقط عن بعضهما البعض، يبلغ 10 آلاف جنيه (12500 دولار).

ولم يصدق الركاب أعينهم وهم يقرأون اللوحة الإلكترونية في محطة القطار، والتي شملت أسعار التذاكر بين مدينتي “تونتون” و “تروبردج” جنوب غرب بريطانيا.

وأشارت صحيفة “مترو” البريطانية، إلى أنه تبين أن سعر التذكرة الفردية المكتوب على اللوحة أغلى بكثير من سعر تذكرة درجة أولى ذهاب وإياب من لندن إلى هونغ كونغ على خطوط طيران “فيرجين” البريطانية، والبالغة 6147 جنيهًا (7600 دولار).

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم شركة القطارات قوله: إن السعر غير حقيقي بسبب خطأ في اللوحة الإلكترونية.

وقال:”نعمل على إصلاح هذا الخطأ بالسرعة الممكنة. ولا تزال تذكرة تونتون وتروبردج على حالها بسعر 12.7 جنيه (15 دولارًا)”.