نساء قبيلة تايلاندية يضعن حلقات حول أعناقهن لسبب غريب (صور)

المصدر: بانكوك – إرم نيوز

تضع نساء قبيلة بدائية في تايلاند حلقات نحاسية حول رقابهن لإطالتها حتى أصبح يطلق عليهن لقب “النساء الزرافات”.

وتعيش قبيلة “كايان” في مقاطعة “ميهوند سون” شمال غرب تايلاند، وتقضي التقاليد بأن تضع جميع النساء وحتى الفتيات الصغيرات حلقات نحاسية حول رقبتهن بهدف إطالتها واكتساب صبغة جمالية.

كما تعتقد القبيلة بأن هذه الحلقات تزيد من أنوثة نسائها وتحميهن من هجمات النمور المتواجدة بكثرة في تلك المنطقة.

وأشارت صحيفة “صن” البريطانية، إلى أنه يتم إلباس الفتيات تلك الحلقات وهن في عمر خمس سنوات ويتم زيادة عدد الحلقات مع تقدمها بالسن.

وقال المصور التايلندي المعروف نوتووت جارونشاي الذي التقط الصور :”قررت أن أذهب لتلك المنطقة والتقط الصور لنساء القبيلة والحقيقة أني وجدتهن جذابات جدا”.