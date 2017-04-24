ضبط خليجي حاول تهريب مواد مخدرة في منطقة حساسة

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي، القبض على راكب خليجي حاول تهريب 140 جرامًا من الحشيش و40 قرصًا من مخدر “الترامادول” بين ساقيه لدى سفره إلى السعودية.

وقالت سلطات المطار في بيان لها:”إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 647 والمتجهة إلى الرياض، اشتبه مشرف تأمين صالة السفر في راكب خليجى كان يسير بطريقة غريبة”.

وأضافت أنه جرى تفتيش الراكب، ذاتيًا وتبين وجود لفافتين بين ساقيه بمكان حساس بداخلهما قطعة حشيش زنة 140 جرامًا و40 قرص ترامادول مخدر.

وبمواجهة الراكب أقر بحيازته للمخدرات للاستخدام الشخصي وليس للاتجار، فيما تم تحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة لتتولى التحقيق.