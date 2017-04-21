وزير العدل التونسي يقيل مدير مركز إصلاح الأطفال الجانحين ويحيل 5 أعوان على القضاء

المصدر: محمد رجب – إرم نيوز

أكد وزير العدل التونسي جلول الجريبي أمس الجمعة أنه أعفى مدير مركز إصلاح الأطفال الجانحين من منصبه، وأحال 5 أعوان على القضاء، دون أن يذكر أسباب ذلك.

وقال الجريبي أمس في جلسة استماع للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب “البرلمان”: “بعد زيارة فجئية، إلى مركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج، أحد أحياء تونس العاصمة، دون أن يرافقني أحد، ودون أن يعرف أحد، والتقيت بعدد من الأطفال الجانحين، كل على حدة، وقررت بعد الاستماع إليهم، أن أعفي مدير المركز، إلى جانب إيقاف 5 أعوان حراسة عن العمل، وإحالتهم على القضاء الجزائي”، مضيفًا “عاينت أخطاءً لا تغتفر”.

وأوضح وزير العدل أنه اتخذ هذه القرارات على خلفية وجود تجاوزات في حق الأطفال، والتي لا يمكن التغاضي عنها، مؤكدًا أنه لا يمكن أن نخرج منحرفين من الإصلاحية، وموضحًا أن هؤلاء الأطفال يعيشون ظروفًا قاسيًة، وفق تعبيره.

وقال الجريبي: “لن نبقى مكتوفي الأيدي، فما تم وضعه في الدستور، لا بد أن نشهر على تنفيذه”، مؤكدًا أنه “على المسؤول أن يقوم بواجباته، وأن يتحمل مسؤوليته كاملةً لتطبيق مبادئ الدستور على أرض الواقع”.

ويضم المركز 85 طفلاً تتراوح أعماهم بين 15 سنًة و18 سنًة إضافًة إلى 121 إطارًا وعونًا يشرفون على برامج وخدمات الأطفال ويتضمن أقسامًا للتعليم وورشات للتكوين المهني في اختصاص الحلاقة والكهرباء والنجارة والجلد واللحام بالقوس.