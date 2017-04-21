بالفيديو.. اعتداء جديد لرجل على امرأة في الشارع يثير غضبًا في السعودية

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أثارت حادثة عنف أسري جديدة في السعودية، غضبًا عارمًا بين أبناء المملكة، بعد أن اعتدى رجل على امرأة في الشارع أمام المارة بشكل عنيف، في تزايد ملحوظ لحوادث العنف الأسري في البلاد.

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد المارة رجلاً يقوم بدفع امرأة منقبة نحو السيارة ويحاول إدخالها بقوة ويقوم بركلها ولكمها بعنف في مكان عام، قبل أن يتدخل أحد المارة محاولاً التهدئة.

ويظهر في مقطع الفيديو أيضًا طفل يقف بجانب السيارة، في مؤشر على أن طرفا الاعتداء هما زوج وزوجته التي كانت تصرخ بصوت عالٍ في الشارع، بينما سقط نقابها وحجابها من شدة الضرب والتعنيف الذي تعرضت له.

#ضرب_سيده_في_الشارع

لو كان هناك قانون واضح وصارم تجاه العنف الأسري في السعودية لما شاهدنا هذه المنظر البشع .. وفي الشارع!!@NSHRSA@NFSP1 pic.twitter.com/sXHXtCw3Y3 — Ĺouis™لويس غرم الله (@Louis__GA) April 21, 2017

وقال مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحادثة في السعودية، وإنها بين زوجين، دون أن يكون بمقدور “إرم نيوز” التأكد من صحة المعلومات.

وأثارت الحادثة غضبًا عارمًا في المملكة التي شهدت في الأيام الأخيرة عدة حوادث عنف أسري مماثلة كان بينها صفع امرأة في مكان عام بمدينة مكة المكرمة واعتداء رجل على زوجته في الشارع أيضًا.

وعلى موقع “تويتر” الأكثر رواجًا في المملكة، تصدر الوسم “#ضرب_سيده_في_الشارع” قائمة الترند (أكثر الوسوم تفاعلاً) مع انضمام آلاف السعوديين الغاضبين من تزايد حالات الاعتداء والعنف الأسري.

وطالب آلاف المغردين السعوديين الجهات المسؤولة بالقبض على المعتدي ومعاقبته، فيما لم تعلق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المسؤولة عن حوادث العنف الأسري على الحادثة إلى الآن.