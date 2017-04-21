ملكة بريطانيا تحتفل بعيد ميلادها الواحد والتسعين‎

المصدر: لندن - إرم نيوز

احتفلت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، أكبر ملوك العالم وأطولهم جلوسا على العرش بعيد ميلادها الحادي والتسعين في حفل بسيط كالمعتاد اليوم الجمعة.

وستطلق المدفعية في متنزه هايد بارك وبرج لندن احتفالا بالمناسبة رغم أن الملكة نفسها، التي عادة ما تقضي عيد ميلادها في أجواء خصوصية، ليست لديها ارتباطات رسمية.

وولدت الملكة إليزابيث يوم 21 أبريل نيسان العام 1926 في شارع بروتون بلندن، عندما كان كالفين كوليدج رئيسا للولايات المتحدة، وعندما سيطر جوزيف ستالين على الاتحاد السوفييتي وأصبحت ملكة العام 1952 في سن الخامسة والعشرين.

ورغم تقدمها في السن لا تزال إليزابيث تؤدي واجباتها الرسمية، إلا أنها قلصتها في السنوات الأخيرة أو أوكلتها لأحد أفراد عائلة وندسور الحاكمة.