رجل يتزوج عروسين في زفاف واحد بالصين (فيديو)

المصدر: توفيق ابراهيم - إرم نيوز

نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية مقطع فيديو يظهر فيه عريس وهو يتزوج من امرأتين في حفل زفاف تم تصويره في منزله في الصين.

ويمكن رؤية السيد “تشانغ” الصيني مع العروسين، بينما ترتدي كلتاهما رداء “شيونغسام” الأحمر التقليدي، وتقفان على جانبي العريس في بداية الحفل.

وتظهر اللقطات الرجل البالغ من العمر 44 عامًا وهو يتزوج عروسين، حيث تقف السيدة “شيه” على يمينه والسيدة “تشونغ” إلى يساره، وهما يحييان والد الرجل بالركوع أمامه في ممارسة تقليدية تهدف للحصول على موافقة كبير الأسرة والقبول الرسمي لدخول العائلة.

ولكن يبدو أن العريس كان يشعر بالملل من الحفل، حيث قام باستقبال مكالمة على هاتفه المحمول.

أقيم الاحتفال التقليدي في منزل العريس في قرية “لونغزهوكسين” بمدينة “فوآن” بمقاطعة فوجيان بشرق الصين، وفي الفيديو يمكن رؤية الحشد وهو يهتف بصوت عال احتفالاً بالزفاف.

وقد ورد أن هذا الفيديو قد يكون له عواقب وخيمة على السيد “تشانغ”، الذي ربما يكون قد كسر قوانين الزواج الصينية التي تمنع تعدد الزوجات.

ولكن بعض المصادر المُطلعة زعمت أن حفل الزفاف لم يكن كما يبدو، حيث قالوا إن السيد “تشانغ” والسيدة “شيه” متزوجان رسمياً منذ سنوات عديدة ولديهما ابن، وأن السيدة “شيه” انفصلت عن زوجها لأسباب صحية وطلقته رسمياً في العام الماضي، وفي ذلك الحين بدأ “تشانغ” يواعد صديقته الجديدة “شيه”.

وعندما أعلن عن رغبته في الزواج من حبيبته الجديدة، دعا زوجته السابقة إلى الاحتفال أيضاً لأنهما لم يحظيا بزفاف عند زواجهما قبل سنوات.

وقد قالت سلطات مدينة “فوآن” إنها تحقق في الحادث ولكنها لم تكشف بعد عن تفاصيل القضية، وإذا ثبت أن الادعاءات التي أدلى بها أصدقاء السيد “تشانغ” صحيحة، سيُسمح له بعقد مراسم الزواج كما يحلو له، شريطة ألا يُسجل زواجه رسمياً بأكثر من زوجة واحدة.