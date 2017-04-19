عميد الدبلوماسية الروسية يكشف سر لياقته البدنية

المصدر: مدني قصري - إرم نيوز

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أسرار لياقته البدنية، التي يحرص على المحافظة عليها دومًا، رغم كل ما يعتريه من ضغوطات مهنية يومية.

وقال لافروف في مقابلة مع مجلة روسية:” حتى أكون صادقاً أقول هذه هي جيناتي، شكراً لك يا أمي ويا أبي”.

وأضاف “هناك بعض الحيل الصغيرة أيضاً، أتمدد وأتمطى في الصباح، وأمارس ركوب الدراجة في الشقة يوم الأحد، وإذا أتيح لي الوقت ألعب كرة القدم”.

في وقت سابق قال سيرجيو لافروف، وفقا لتقرير موقع “sputniknews” الفرنسي، نشر اليوم الأربعاء، إن “ذاكرة جيدة وحالة بدنية جيدة كانتا ضرورتين لأدائه بنجاح المهام الموكلة إليه من قبل الإدارة، وللقيام بعمل فعال على أكمل وجه”.