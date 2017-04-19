10 أطفال مصابون بحالات فريدة من نوعها (فيديو غرافيك)

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

الحياة صعبة بما فيه الكفاية رغم تشابه الناس ولكن هل يمكنك تخيل الحياة من منظور هؤلاء الأطفال؟.. إليك 10 أطفال مصابين بحالات مرضية فريدة من نوعها.

1- فو وينغوي

عاش فو وينغوي من بكين مع 3 فقرات إضافية في عنقه قبل الخضوع لعملية جراحية لتصحيح العيب الخلقي في العام 2014.

2. أريا بيرمانا

يتعايش أريا مع الإصابة بأشد حالة بدانة مرضية في العالم إذ وصل وزنه إلى 423 رطلاً في العام 2016 إذ لا يستطيع ارتداء الملابس العادية.

3- غابي ويليامز

تصدرت غابي الأخبار وهي في سن 9 سنوات وتزن 11 رطلاً إذ وجد الأطباء أنها وُلدت بحالة فريدة من نوعها تتسبب في تقدمها بالسن بسرعة تعادل ربع سرعة النمو الطبيعي.

4- ديفيد فيتر

عاش ديفيد طوال حياته في فقاعه لأنه عانى من مرض نقص حاد في المناعة قبل أن يتوفى وهو في سن الـ12 في العام 1984.

5- كريستينا بيمنوفا

لُقبت عارضة الأزياء كريستينا 11عامًا بلقب أجمل فتاة في العالم إذ تتميز بملامح جميلة لا توجد إلا في النساء البالغات.

6- ريتشارد ساندراك

حصل ريتشارد على لقب “هرقل الصغير”، إذ كان والده بطل فنون قتالية ووالدته معلمة أيروبيكس فكان قادرًا على حمل ما يعادل وزنه والقيام بالمئات من تمرينات الضغط ولكنه توقف عن ممارسة كمال الأجسام بعد أن سُجن والده بتهمة العنف الأسري.

7- شيلوه بيبن

وُلدت شيلوه بحالة نادرة تدعى “سيرونوميليا” تسببت في التصاق قدميها مانحة إياها شكل حورية البحر والتي جلب لها الشهرة قبل وفاتها في سن العاشرة.

8- جوليانو سترو

كان جوليانو طفلاً رياضياً سجل عدة أرقام قياسية في موسوعة غينيس من عدد تمارين الضغط المقلوب والعلم البشري وسحبات العلم البشري وأخرى.

9- سوباترا ساسوفان

لقبت سوباترا بلقب الطفلة الذئبة فوفقاً لموسوعة غينيس، هي أكثر فتاة يغطي الشعر جسمها في العالم فقد ولدت بمتلازمة أمبراس التي تسبب نمو الشعر على وجهها وجسمها بأكمله.

10- برانشو

برانشو هو فتى هندي من قرية بونجا وُلد برأس كبيرة وأعين ضيقة والمثير للاهتمام أكثر هنا هو أن هذه الحالة أدت إلى تبجيل القرية للصبي اعتقادًا منهم أنه المعبود غانيشا.