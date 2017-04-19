اكتشاف مدينة مفقودة منذ القرن السادس عشر في أمريكا

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

بعدما دارت الشكوك لسنوات طويلة عن وجود حضارة “إتزانوا” Etzanoa المفقودة منذ القرن السادس عشر ووصفها بالأساطير، اكتشفها منقبون أمريكيون بقيادة عالم الآثار الأمريكي دونالد بلاكيسلي داخل أرياف ولاية كنساس الأمريكية.

ووفقاً لصحيفة “كانساس سيتي ستار” فإن الفضل في اكتشاف الباحثين للمدينة يعود للمراهق آدم زيغلر، الذي وجد كرة مدفع بالصدفة على مقربة من الموقع العام الماضي، والتي لها صلة بمعركة دارت داخلها لتؤكد شكوك العلماء حول وجودها والتنقيب عنها.

وبحسب ما ذكره دونالد بلاكيسلي للصحيفة الأمريكية فإن مدينة “إتزانوا” والتي تعني “الاستيطان العظيم”، عاش داخلها نحو 20,000 من هنود مدينة “ويتشيتا” في الجزء الجنوبي الأوسط من ولاية “أركنساس”.

وأوضح أنها كانت موقعا للمعركة التي دارت بين المستكشفين الأسبان والمحاربين الهنود في العام 601 م، وخلال القتال أطلق الأسبان مدافع تجاه وطن المحاربين الهنود “ويتشيتا”، ما أدى لهروبهم في نهاية المطاف من المدينة.

ورجح بلاكيسلي أن تكون “إتزانوا” ثاني أكبر مدينة أمريكية في الولايات المتحدة، إذ أن مساحة أرضها تمتد على آلاف الأفدنة، وتحتاج لثلاثة أيام للمشي في كل مكان داخلها.

وقالت صحيفة “كانساس” أن مسؤولي الولاية يتطلعون إلى تحويلها لمزار سياحي لجذب السياح من جميع أنحاء العالم، لما تحمل من مميزات استمرار نقاوة مياها على ضفاف نهري “والنوت” و”أركنساس”.

بدوره رأى جاي وارن عضو مجلس مدينة “أركنساس” أن الموقع الأثري الجديد يمكن أن يكون حقلا للتدريب العلمي لعلماء الآثار حول العالم.