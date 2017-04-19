بالفيديو والصور.. بنك الإمارات للطعام يفتتح أول فروعه في دبي

المصدر: أحمد نصار– إرم نيوز

افتتحت بلدية دبي رسميًا، أول فرع لبنك الإمارات للطعام في حي القوز اليوم الأربعاء، ليكون حلقة الوصل بين بلدية دبي والجمعيات الخيرية.

وقال المهندس حسين لوتاه، المدير العام لبلدية دبي، إن هذا الفرع هو الأول بين 30 فرعًا سيتم افتتاحها في جميع أنحاء الإمارات، ما سيسهم في توفير الطعام للمحتاجين، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة خليج تايمز.

وأضاف: “نأمل أن يخدم هذا المشروع الفريد المحتاجين في جميع أنحاء العالم، ونعلم جميعًا أن هناك كمية هائلة من الطعام يتم إهدارها سنويًا على الرغم من أنه يمكننا استخدامها كمواطنين”.

وأشار لوتاه، إلى أن الفرع سيساعد في جمع فائض الطعام من مختلف المصنّعين والمتاجر الكبرى بجانب تلبية متطلبات السلامة الغذائية، وذلك قبل أن يتم توزيعها على مختلف المنظمات الخيرية.

وتابع: “سيتعامل البنك مع نوعين من المواد الغذائية وهما الطعام الذي نحصل عليه يوميًا من المطاعم والفنادق والطعام الجاف والمعلّب الذي يتم التخلّص منه نتيجة انخفاض الطلب عليه لقرب انتهاء تاريخ صلاحيته، وسيتم توزيع 100 ثلاجة في المناطق السكنية خلال شهر رمضان، مع توفير إرشادات السلامة لإتاحة الفرصة للمواطنين للتبرع بالأطعمة الفائضة وبعد ذلك يتم الإشراف عليه وجمعه في حاويات قبل إعطائه للمحتاجين”.

ويهدف بنك الإمارات للطعام، والذي تم الإعلان عنه في يناير الماضي إلى القضاء على النفايات الغذائية ما يجعل دبي أول مدينة في الشرق الأوسط خالية من النفايات الغذائية، وذلك عن طريق توزيع فائض الأغذية الطازجة والجافة على المحتاجين محليًا وإقليميًا.

وخلال الشهر الأول، وقّع بنك الإمارات للطعام اتفاقات مع 85 كيانًا بقطاع الضيافة بما في ذلك مئات المطاعم والمتاجر الكبرى.

وستساعد فروع البنك في توزيع المنتجات اليومية، وسيتم تخزين المنتجات ذات فترة الصلاحية الطويلة في حاويات رئيسية.