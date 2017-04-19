بالفيديو.. مضاربة جماعية كبيرة لطلبة سعوديين تنتهي بتكريم المنتصرين

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

اندلعت مشاجرة جماعية كبيرة بين عدد من طلاب إحدى المدارس في السعودية، قبل أن تنتهي بتكريم المنتصرين فيها بالتصفيق الحار وعلى طريقة الطلاب صغار السن.

وأظهر مقطع فيديو متداول في المملكة، تجمعاً لعشرات الطلاب أمام إحدى المدارس المتوسطة في المملكة، بينما يتشاجر عدد منهم بشكل عنيف.

كما ظهر في المقطع توقف حركة السير في الشارع، الذي يمر من أمام المدرسة، فيما حاول بعض المارة فض المشاجرة الكبيرة.

في حين انتهت المشاجرة التي كان اللافت فيها العدد الكبير للطلاب المشاركين فيها، بالتصفيق الحار لأبرز من شارك في المشاجرة ويبدو أنهم اعتبروه منتصراً.

وأثار مقطع الفيديو غضباً وانتقاداً واسعاً من قبل المدونين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم تدخل إدارة المدرسة في فض المشاجرة التي يبدو أنها اندلعت فور انتهاء الدوام الرسمي.

ولا يمكن لـ “إرم نيوز” التأكد من صحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط توقعات بإعلان وزارة التعليم السعودية مكان وتاريخ المشاجرة، بعد الانتشار الواسع لمقطع الفيديو الذي يوثقها.