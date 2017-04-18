لندن تشهد افتتاح فندق كلاسيكي أقيم فوق بنك تاريخي (صور)

المصدر: إرم نيوز - صدوف نويران

من المنتظر أن يفتتح في العاصمة البريطانية لندن، فندق يتميز بتصميمه الكلاسيكي المركب على مبنى بنك تاريخي في المدينة البريطانية العريقة.

وتبلغ مساحة الفندق الذي أطلق عليه اسم “نيد”، نحو 320 ألف قدم مربع، ويقع وسط مدينة لندن وبالتحديد خلف بنك “ميدلاند” الشهير.

ويعد الفندق أول تعاون مشترك بين رجلي الأعمال أندرو زوبلير وجونز نك، أصحاب الفنادق المخصصة لجذب الطبقة الراقية من الفئة الإبداعية.

ويحتوي الفندق على 252 غرفة و7 مطاعم عامة، وناد خاص و3 مقاه وحمام سباحة على السطح، إلى جانب 6 قاعات للاجتماعات والاحتفالات، وصالون حلاقة للرجال وصالون للتجميل للسيدات، وصالونات منفصلة للعناية بالوجه وتجديد البشرة والمكياج والأظافر، وناد للياقة البدنية ومنتجع صحي.

وقال جاك إزون من شركة Ovation للسياحة والسفر، التي تقوم بعمل حجوزات بما يزيد عن 30 ألف ليلة في مدينة لندن سنوياً: “لا أحد يريد البقاء في فنادق الأعمال المملة مع قوائم المطعم ذاتها والمظلات القبيحة نفسها”.

تغيير كبير

ولفت إزون إلى أنه “بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال، فإن فندق “نيد” هو تغيير كبير في اللعبة”، في حين يقدر بأن المشروع سيشهد حجوزات بنسبة من 60% إلى 80%، من قبل رجال الأعمال في جولاتهم التجارية.

وتضمن العضوية الخاصة في الفندق التي تبدأ تكلفتها من 1500 جنيه إسترليني أو 1800 دولار، الوصول إلى سلسلة من الأماكن الخاصة، مثل المطاعم وصالة الرخام، والمنتجع الصحي مع حمام تقليدي وساونا وحمام السباحة، وربما تكون أكثر الحجوزات صعوبة هي في حانة قبة الأمراء وقبة الديوك، والاثنتين مقامتان على أفنية مائية أعلى السطح.

ولا تتطلب الإقامة في فندق “نيد” أن تكون من أصحاب المهن الإبداعية، فإن موقع الفندق في المدينة سيجبره على فتح شبكته بعيداً عن الأساليب التقليدية.

هذا وسيتم افتتاح فندق “نيد” في 27 نيسان/أبريل الجاري، وستبدأ أسعار الغرف من 250 جنيها إسترلينيا، أي ما يعادل 313 دولارا لليلة الواحدة.