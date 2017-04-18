بالصوّر.. تعرّف على أغرب أنواع القهوة في العالم

المصدر: خاص – إرم نيوز

تعد القهوة أحد أكثر المشروبات رواجًا في العالم، ولها عشاقها ومدمنيها من كل مكان، وهو ما جعل العديد من البلدان تبتكر طرقًا خاصة وفريدة لإعداد القهوة لجذب محبيها إليها.

ومع ذلك، فإن هناك أنواعًا غريبة مبتكرة من القهوة، تجعل بلدانها تتميز بها:

قهوة التوابل

تقدم هذه القهوة في المغرب، وهي مزيج من التوابل كبذور السمسم، الفلفل الأسود، جوزة الطيب الممزوجة جميعها مع البن، وتسمى أيضا “القهوة العطرية”.

قهوة فنلندا

تقدم فنلندا القهوة لك وبداخلها قطعة من جبن لابلاند، وتسمى أيضا بـ”قهوة لابلاند”.

قهوة إيطاليا

تضيف إيطاليا إلى قهوة الإسبريسو الآيس كريم الإيطالي.

قهوة ألمانيا

قهوة الـ”فريسي”، حيث توضع طبقة وفيرة من القشطة فوق القهوة الرائعة.

قهوة الأرجنتين

تضاف رغوة الحليب المكثفة لفنجان قهوة مركزة للغاية، وتعرف باسم قهوة “لاجريما”.

اسبريسر رومانو

من إيطاليا أيضا، وهي عبارة عن قهوة بالحمضيات والليمون، حيث توضع شريحة من الليمون في فنجانك لتضيف طعمًا حامضًا محببًا.