بالفيديو.. مسن يدخل مسجدًا بالسعودية بسلاحه

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أثار مقطع فيديو يظهر مسناً وهو يحمل سلاحاً ويدخل بة أحد المساجد، جدلاً بين متناقليه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر المسن وهو يسير ممسكاً سلاحه ويتج لمسجد مع توافد المصلين إليه، ودخله وهو ممسك بالسلاح دون أن يثير استغراب المصلين الذين ظهر عليهم الاعتياد على ما قام به.

ورجح عدد من متداولي المقطع أن يكون المسن، بناءً على هيئته وزيه يعمل ضمن فرق المجاهدين ،التي تعمل كخط ثان لحرس الحدود وأنه على الأرجح لم يستطع ترك سلاحه في السيارة فأخذه معه إلى المسجد.

ولم يتسن لـ “إرم نيوز” التأكد من زمان ومكان نشر الفيديو