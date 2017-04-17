قهوة شفافة دون لون قريبا في المتناول.. لكن ما الهدف؟

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

كشف المطوران والأخوان آدم وديفيد ناجي، عن نوع قهوة جديد يقدم نفس طعم القهوة تمامًا ولكن دون لونها، حيث إنها شفافة، وفقًا لما نشره موقع “ماشبل” التقني.

وأشار المطوران، إلى أن الطريقة المتبعة لفصل اللون عن شراب القهوة التقليدي ستظل سرية تمامًا، ولكنهما كشفا عن مكونات الشراب الجديد وهي قهوة وماء وكافيين.

وأكدا أن القهوة خالية من المواد الحافظة والألوان الصناعية، وبالتأكيد خالية من لون القهوة، حيث أشار ديفيد إلى أن الهدف الرئيسي من القهوة الشفافة هو التخلص من إصفرار أسنان شاربي القهوة.

وسوف تثير القهوة الجديدة ضجة في عالم عشاق القهوة، حتى تتوفر في جميع أنحاء العالم، وهي متاحة بشكل مبدئي في إنجلترا وسلوفاكيا.