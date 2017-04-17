اطلاق اسم مبتعث سعودي متوفى على جائزة علمية مهمة بجامعة “هاورد” الأمريكية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

تقديراً لإسهاماته في قسم العدالة الاجتماعية، أطلقت جامعة “هاورد” الأمريكية اسم المبتعث السعودي طالب الدكتواره خليل البلوي الذي تُوفِّي في حريق عام 2015؛ على جائزة علمية مهمة.

وبحسب الطالبة نورا من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية المبتعثة لدرجة الدكتوراه بعلم الاجتماع، قررت الجامعة وبالإجماع تسمية الجائزة باسم “البلوي” بصفة أبدية.

وأشارت الطالبة إلى أن الجائزة “لها قيمة مادية وليست معنوية فقط وترتفع المنافسة عليها بين الطلاب بشكل سنوي”.

وأوضحت وفقا لـ”سبق” أن الطالب الفائز بالجائزة يحصل على فرصة تحمل الجامعة لتكاليف دراسية ورحلة علمية، وتدريب عملي، والمشاركة في دورات علمية منظمة على المستوى العالمي والمحلي.

يذكر أن الطالب “خليل البلوي” حصل على الماجستير من المملكة الأردنية، وسافر لأمريكا لمواصلة دراسة الدكتوراه في تخصص العدالة الاجتماعية والجريمة، إلا أنه توفي في شهر مايو عام 2015 إثر حريق اندلع بشقته بولاية فرجينيا.