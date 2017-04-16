بالصور.. تعرّف على سر الجمال لدى نساء هذه القبيلة

المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز

وثق مصور فرنسي معروف تقليداً تراثياً دموياً تمارسه إحدى القبائل التي تعيش في إثيوبيا بحق الفتيات من أبناء القبيلة التي تعيش في وادي “أومو”.

ويؤكد المصور، إريك لافورغ، أن الفتيات بمجرد أن يبلغن 12 عاماً يقام في القبيلة حفل يسمى “حفل الثقوب” تقيمه قبيلة “سورما” الإثيوبية، تتعرض له الفتاة لممارسات صادمة بحجة منحها الجمال.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن لافورغ قوله إن الممارسة تعتمد على إحداث ثقوب في أجساد الفتيات الصغيرات بالسكاكين وشفرات الحلاقة لخلق ندوب بارزة دائمة ترسم أشكالاً جمالية، بحسب معتقداتهم.

وأوضح أن “عملية إحداث الثقوب في جسد الفتاة قد تتطلب 10 دقائق من الألم، لكن الفتيات يخضعن لتلك الممارسة دون اعتراض ودون حتى أي تعبير عن الألم”، على حد وصفه.

وذكر أن معتقدات القبيلة تؤكد أن “حرص الفتاة على تحمل الألم يعتبر مؤشراً على نضجها العاطفي واستعدادها لتحمل مسؤولية تربية الأطفال مستقبلاً”.

وشدد على أن تلك الممارسة تعتبر من التقاليد التراثية التي ترسخ الجمال لدى فتيات القبيلة ولكنها رغم قسوتها تعتبر مخالفة تماما لما يتم انتهاجه في الممارسة اللاإنسانية التي يتم فيها تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وتسمى “ختان الإناث”.

وأكد أن في قبيلة “كارو” في إثيوبيا تجد أجساد الرجال والنساء على حد سواء قد امتلأت بالثقوب والندب؛ فالرجال يحدثون الندب على صدورهم لتعكس قوتهم في قتال الأعداء، وتدل ندب النساء على أنها جميلة ومرغوبة لدى الرجال.