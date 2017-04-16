عضوة في “الشورى” تستفز السعوديات بتصريح حول قيادة المرأة للسيارة

المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

قالت عضوة مجلس الشورى السعودي الدكتورة أسماء الزهراني إن قيادة المرأة للسيارة، التي تثير جدلاً واسعاً في المملكة، تعتبر ترفاً لا يستحق الاهتمام، من وجهة نظرها.

وأضافت الزهراني أن قيادة المرأة للسيارة ليست بتلك الأهمية والأهم توفير سبل عيش كريمة للمواطن، وفقاً لما نقلته عنها صحيفة “مكة” السعودية.

ولقيت تصريحات الزهراني ردود فعل متباينة، إلا أن الجانب الأكبر من التعليقات التي نشرها رواد التواصل الاجتماعي، خاصة من جانب السعوديات، كانت رافضة لتلك التصريحات.

وقالت مغردة تدعى شوق @shoog_a55 في تغريداتها: “ترف بالنسبه لها بما أن راتبها 26 الف وبدل سكن 100 الف بإمكانها تجيب عشرين سواق فطبيعي يكون ترف”.

وعلقت الناشطة منى الغامدي @mona199567 على الموضوع بقولها: “وش الي ترف الأرامل و المطلقات وإلي ما عندها احد وش وضعهم”يموتون” الوحده قبل ماتتكلم تشوف غيرها وأغلب قضايا المرأة مهمه جدا وأهمها النقل”.

في المقابل أيدت الصحفية بجريدة “الوطن” السعودية منيرة العبيكي @muneeraabeeeky ما أدلت به الزهراني قائلة: “المرأة تحتاج أن تمنح فرصة قيادة نفسها قبل التفكير بقيادة السيارة”.

يأتي ذلك في وقت استبق فيه ناشطون سعوديون الأنباء التي روجت أمس عن تجهيز القيادة السعودية لإصدار أوامر ملكية أبرزها السماح للمرأة بقيادة السيارات.

ودشن الناشطون وسماً بعنوان #قياده_المرأة_فساد_للمجتمع شهد أكثر من 70 ألف تغريدة تباينت في مجملها بين الرفض والقبول لمبدأ قيادة المرأة للسيارة.

وعلق الكاتب السعودي سلمان الدوسري رئيس تحرير جريدة “الشرق الأوسط” السابق على الوسم قائلاً: “المجتمعات التي تفسد من قيادة المرأة للسيارة مجتمعات أوهن من بيت العنكبوت! لا تسيئوا لأهلكم بهذه الظنون”.

المجتمعات التي تفسد من قيادة المرأة للسيارة مجتمعات أوهن من بيت العنكبوت!

لا تسيئوا لأهلكم بهذه الظنون…#قياده_المراه_فساد_للمجتمع — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) April 16, 2017

وغردت الكاتبة الصحفية والروائية الوسام بنت عبدالله على الوسم قائلة: “اولا الفساد لايصدر فقط من المرأة وليس كل النساء سواء.. تختلف العقول والتربية والغيرة على النفس، القيادة لم نطالب بها سواء سمحوا بها أو لا، لا فرق؛ لأن الأميرات لا يقدن السيارات لأنهن أميرات وجواهر ثمينة”.

وأضافت في تغريدة أخرى: “توقفوا عن النظر إليهن بنظرة الشهوة وعن محاولات التحرش بهن وستلاحظون الفرق انظروا لهن كنظرتكم لنسائكم”.

#قياده_المراه_فساد_للمجتمع

القيادة لم نطالب بها سواء سمحوا بها او لا لافرق لان الاميرات لايقودن السيارات لانهن اميرات وجواهر ثمينة .. — الوسام بنت عبدالله﴾ (@sa_w88) April 16, 2017

وقال الكاتب والشاعر فيصل بن جزاء في تغريدة له: “ضرر القيادة أكثر من فائدتها للأنثى خصوصا البلد زحمه أجانب وكثرة الحوادث التي ضحاياها من الرجال سنويًا بـ الآلاف”.

#قياده_المراه_فساد_للمجتمع ضرر القيادة أكثر من فائدتها للأنثى خصوصا البلد زحمه أجانب وكثرة الحوادث التي ضحاياها من الرجال سنويًا بـ الالاف — فيصل بن جزاء (@faisaljezza) April 16, 2017

وأعرب الإعلامي السعودي خالد الشقردي عن خشيته مما بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة قائلاً: “الفساد ليس القياده نفسها الفساد هو مابعد القياده والأمور المترتبه على ذلك لاننسى أنه يوجد عقليات من الشباب”.

#قياده_المراه_فساد_للمجتمع الفساد ليس القياده نفسها الفساد هو مابعد القياده والأمور المترتبه على ذلك

لاننسى ان يوجد عقليات من الشباب???? — خالد الشقردي ???? (@909Kahild) April 16, 2017

واستنكرت المستشارة الأسرية والتربوية مي أمين وصف قيادة المرأة بالفساد، وقالت: “المرأة هي من ربت وعلمت.. المرأة عقل لا يستهان به فهي من أنجبت وربت الرجال فهل يعقل أن يقال أنها فساد للمجتمع؟”.

#قياده_المراه_فساد_للمجتمع

المرأة هي من ربت وعلمت

المرأة عقل لا يستهان به فهي من انجبت وربت الرجال

فهل يعقل ان يقال انها فساد للمجتمع — مستشارة مي أمين (@moyaamin120) April 16, 2017

وكان رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشوري عبدالرحمن الراشد أكد، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه مع قيادة المرأة للسيارة متى كان هناك نظام واضح لتمكينها من ذلك.

وقال إنه “لا يوجد ما يمنع المرأة من الحصول على رخصة القيادة، وما نسمعه عن وجود مخالفة شرعية صريحة تمنع قيادة المرأة ليس صحيحاً، فلماذا لا يتم تمكينها حتى الآن؟.

وشدد الراشد على أنه “ليس هناك مجال للصمت من قبل أعضاء الشورى”، مؤكداً أن الموضوع طرح في الشورى وتمت مناقشته إضافة إلى أن قانون المرور لا يمنع المرأة من الحصول على رخصة قيادة، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.