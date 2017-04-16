وقفة لخريجي التربية الخاصة في السعودية (فيديو)

المصدر: وسن الرنتيسي - إرم نيوز

طالب عدد من خريجي التربية الخاصة الباحثين عن وظائف في السعودية بالنظر في قضيتهم، وأن يتم توظيفهم في وزارة التعليم أو في المدارس الخاصة، وذلك من خلال وقفة مطلبية الأحد أمام مبنى وزارة التعليم.

وتعاطف عدد من السعوديين مع أصحاب هذه المناشدة.

وغرد عبدالهادي الطهيفاني‏ عبر حسابه الخاص على تويتر ” يا رب لا تضيع سنواتهم التي قضوها في طلب العلم”، وقال نايف الصقر ” من المؤسف ان نشاهدهم في هذا المكان ومكانهم الحقيقي في الفصول الدراسية يقدمون خدمات لذوي الإعاقة”.

وأشار عبد الله الهلالي في تغريديته ” 4 سنوات عطاله تجاوزنا كل الصعوبات الله يعلم كيف أخذنا الشهادة، كنت أختبر بالجامعة وأرجع المستشفى جنب أبوي”، وغرد محمد بن حمد الصخايرة ” لاينعكس على الخريجين ولاعلى الطلاب المحتاجين فقط بل على الأسر ويكلف المدارس فوق طاقتها ويمتد أثره على المجتمع”.

وبدوره غرد خالد مساعد الزهراني ” ما يستغرب أنه لا يوجد إحصاءات حديثة عن هذه الفئة وحجم ما يقدم لها أثق أن هذه الفئة أقرب للتهميش منها إلى الاهتمام”، وأضاف ” حينما لا تؤمن “التعليم” بمبدأ العمل ضمن التخصص فلا عجب حينما نرى كثيرا منهم على الرصيف”.

وجاءت الخطوة تعقيبا على إصدار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تعميمًا لإدارات التعليم في المناطق، بتوظيفهم فى المدارس الخاصة.

وتضمن التعميم الذى وجهه الدكتور العيسى، بالتوجيه بتوظيف الخريجين والخريجات في مجال صعوبات التعلم، وتوظيف خريجي وخريجات المسارات الأخرى في تدريس المواد الاجتماعية، إضافة إلى وعود بتوظيف الخريجين والخريجات في مجال الإرشاد الطلابي ومصادر التعلم والنشاط المدرسي، والوظائف الإدارية الأخرى داخل المدارس الأهلية والأجنبية.