شبه منتجعات مدفوعة الأجر.. تعرف على أفخر 10 سجون في العالم (فيديوغرافيك)

المصدر: إبراهيم فايق- إرم نيوز

بعد التعرف على المزايا التي تقدمها هذه السجون قد تشعر بالرغبة في ارتكاب بعض الجرائم، فوفقًا لمجلة “توب تريندينغ” هذه هي أكثر السجون فخامة في العالم.

1- سجن هالدين (النرويج)

يوفر هذا السجن المزود باستوديو تسجيل مجهز بالكامل، دروس الموسيقى للسجناء، كما تشمل النشاطات الأخرى بالسجن تعلم الطبخ والنجارة وتسلق الجبال والقراءة في المكتبة الواسعة ولعب كرة القدم والجري في مسارات خاصة.

2- سجن باستوي (جزيرة باستوي بخليج أوسلو)

يشبه هذا السجن منتجعًا مدفوع الأجر، حيث يتمتع السجناء بالكثير من الاختيارات مثل العيش في أكواخ خشبية صغيرة بدلاً من الزنزانة، والتمتع بحمامات شمس وصيد الأسماك وركوب الخيل ولعب التنس والاسترخاء في الساونا.

3- شينغ تشانغ (الصين)

يستضيف هذا السجن القادة وكبار المسؤولين فقط، فبعد بنائه في العام 1958 ليستضيف مجرمي الحرب، تم تجديده في منتصف التسعينيات وتزويده بشاشات مسطحة في الزنزانات الفردية الواسعة، ومكتب للكتابة وأريكة ومرحاض ودش وغسالة خاصة.

كما يتم إطعام نزلاء هذا السجن وجبات خاصة وفقًا لعمرهم وخطورة الجريمة المرتكبة.

4- سجن جلالة الملكة أديويل (جنوب أسكتلندا)

يقوم هذا السجن الخاص بتعليم المساجين من خلال توفير 40 ساعة في الأسبوع من النشاطات المنمية للمهارات، بهدف تأهيلهم للعودة للمجتمع، كما يمتلكون القدرة على اختيار الصفوف التي يودون حضورها.

5- سجن جستس سنتر (النمسا)

إذا ارتكبت جريمة طفيفة في لوبن بالنمسا، قد تحظى بالفرصة النادرة لدخول هذا السجن الرائع، فمن الخارج يبدو هذا السجن كجامعة معاصرة وفي الداخل يُمنح كل سجين زنزانته الخاصة بمرحاضه الخاص ومكتب وشاشة مسطحة وثلاجة صغيرة كما يستطيع المساجين الاستمتاع بمجموعة من النشاطات من رفع الاثقال إلى أخذ حمامات الشمس.

6- سجن أرانجويز (إسبانيا)

يعتبر هذا السجن المكان المثالي لتربية الأطفال شريطة أن يرتكب أحد أفراد الأسرة جريمة ما، فبدلاً من تفريق الأسر يسمح هذا السجن للأسر بالحياة سوياً داخل السجن المجهز بكل كماليات رعاية الأطفال.

7- سجن سان أنطونيو (فنزويلا)

لا يمكن التمييز بين سجن سان أنطونيو وحفلات الأثرياء سوى بالحراس المسلحين، حيث يحتوي السجن على حمامات سباحة، وحفلات الشواء والموسيقى، وأماكن تعاطي القنب، كما يتم تشجيع الزوار على الاستمتاع بوقتهم.

8- سجن سانتا آنا (كاليفورنيا)

طالما كنت تمتلك ما يكفي من النقود يمكنك الإقامة في هذا السجن الفخم، الذي يتعامل مع المساجين كنزلاء الفندق، ولكن الثمن ليس زهيدًا، إذ يجب أن يدفع السجين 140 دولارًا في أول يوم و110 دولارات لكل يوم آخر يمضيه في السجن.

9- سجن أونوميتشي (اليابان)

بسبب ارتفاع مستويات الجريمة بين كبار السن، قامت اليابان بتأسيس هذا السجن للسجناء الذين تخطوا سن الـ 70، ويمتلك هؤلاء السجناء زنزاناتهم الخاصة المزودة بسجادة وتلفاز ومكتب وحوض ومرحاض، كما يتم إعداد الطعام وفقًا للحمية الخاصة بكل سجين.

10- سجن جلالة الملكة واندزورث (بريطانيا)

زُوّد هذا السجن بالكثير من الاختيارات ليساعد السجناء على قضاء وقتهم، مثل صالتين للألعاب، وقاعة رياضة، ومقصورة دينية، والعديد من البرامج التعليمية والتدريبية التي تهدف لتأهيل المساجين قبل العودة للمجتمع، كما أسس المساجين والحراس برنامج راديو ناجحا يدعى “راديو وانو”.