أرسلتها الصحيفة لتغطية المسابقة.. ففازت بلقبها (صور)

المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

كلفت صحيفة “غريمسبي تلغراف” مراسلتها لورا غودرهام لتغطية مراحل الاختبار في مسابقة ملكة جمال “غريت غريمسبي” والمقاطعة للعام 2017، فأقنعتها ميلي مارجيتس، بطلة المسابقة التي فازت بها 3 مرات بالمشاركة في المسابقة.

وكشفت غودرهام أنها كانت مترددة في البداية، حيث كانت مسابقة الجمال خارج نطاق تفكيرها، لكنها وافقت على المشاركة في محاولة لتعزيز ثقتها بنفسها، قبل أن ينتهي بها الأمر كفائزة بلقب المسابقة.

بعد الفوز بلقب ملكة جمال غريمسبي للعام 2017، قالت غودرهام: “إنه لشرف عظيم أن أتوّج كملكة جمال غريت غريمسبي والمقاطعة للعام 2017، وإنها لمسؤولية كبيرة أن أسير على خطى ميلي. وأريد أن أهنئ جميع الفتيات الآخريات لأنهن كن رائعات”.

وبحسب التقرير، بدأت غودرهام من مدينة “نيو والثام” بشمال شرق “لينكولن شاي”، العمل كمراسلة منذ سبتمبر 2016 بعد أن حصلت على وظيفة بعد أسبوع واحد من تخرجها من جامعة “لينكولن”.

وبعد الإعلان عن الفائز، قالت مارجيتس إنها كانت منزعجة للخروج من الدور (ملكة الجمال) لكنها تعتقد أن السيدة غودرهام ستثبت أنها ممثلة جيدة لغريمسبي.

كما أثنت على فوز غودرهام وقالت: “إنها تستحق الفوز، فقد كانت متميزة، وملفتة للأنظار وهي تمتلك شخصية جميلة”.

وجرى تتويج بن تون، 23 عامًا، كملك جمال “غريمسبي” في الحفل نفسه وقال إنه شعر بشعور جيد عند قبول اللقب.

ووقف توين جنبًا إلى جنب مع غودرهام بينما تمت تهنئة الفائزيْن من قبل المتنافسين والفائزين القدامى.