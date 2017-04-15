بعد أن عاشت 117 عاماً.. وفاة إيما مورانو “عميدة البشرية”

المصدر: روما - إرم نيوز

أعلنت وسائل إعلام إيطالية اليوم السبت، وفاة إيما مورانو، حاملة لقب عميدة البشرية والتي كانت أكبر معمرة في العالم وآخر مواليد القرن التاسع عشر عن عمر ناهز 117 عاما.

وقالت وكالتا أنسا وآجي الإيطاليتان:”إن أسرة موارنو وأصدقاءها هم الذين أبلغوا عن وفاتها”.

وكانت مورانو تعيش في شمال إيطاليا وولدت في 29 نوفمبر تشرين الثاني 1899 قبل أربعة أعوام من قيام الأخوين رايت بأول عملية تحليق في السماء بطائرة، وظلت تعمل بأحد المصانع المحلية حتى عام 1954 ثم أمضت بعدها 20 عاما أخرى بالعمل في إحدى المدارس حتى تقاعدها عام 1974.

وامتدت حياتها طويلا لتشهد ثلاثة قرون وحربين عالميتين وأكثر من 90 حكومة إيطالية، وأصبحت مورانو أكبر معمرة بعد وفاة الأمريكية سوزانا جونز أكبر معمرة سابقا مؤخراً.