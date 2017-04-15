بالصور والفيديو.. محجبة توثق تبريرات أمن المطار بعد منعها من صعود الطائرة

المصدر: توفيق إبراهيم- إرم نيوز

قالت مسلمة بريطانية من أصل إندونيسي، إن سلطات مطار تشامبينو في العاصمة الإيطالية روما، منعتها من ركوب طائرة كانت ستقلها إلى لندن بسبب ارتدائها للحجاب، واشترط الطاقم عليها أن تنزع غطاء رأسها مقابل السماح لها باستقلال الطائرة.

وأوضحت السيدة المحجبة “أغنيا أدزكيا”، أنها كانت تمر بنقطة الأمن عندما طُلب منها نزع الحجاب، معتبرة أنها تعرضت للتمييز العنصري، وقد رأت راهبات محجبات يدخلن الطائرة نفسها دون أن يطلب منهن الطاقم نزع الحجاب.

ووفقاً لصحيفة ذا صن البريطانية، قامت أغنيا أدزكيا بتصوير تجربتها داخل المطار.

وفي مقطع الفيديو الذي صورته السيدة يمكن سماعها وهي تدافع عن حجابها، وتطالب برؤية القانون الذي يلزمها بخلع الحجاب، لكن الضباط كانوا مُصرين على أنهم لن يسمحوا لها بالمرور إلا إذا اتبعت قواعدهم، حيث يمكن سماع مسؤولة الأمن وهي تقول: “أنتِ لست آمنة، فقد تقومين بإخفاء شيء في شعرك وإذا لم تزيلي الحجاب أنتِ تهددين أمننا”.

وأوردت الصحيفة أن “أغنيا” طُلب منها بعد ذلك الذهاب إلى غرفة خاصة ونزع حجابها لكنها رفضت، معتبرة أنها مُستهدفة بشكل غير مُنصف.

وادعت “أغنيا” أن أحد رجال الأمن قام بجرها خارج المنطقة الأمنية بطريقة غير لائقة وأمسك حقيبتها وصرخ في وجهها لإسكاتها.

ومن ثم نشرت المقطع المصور على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي وأرفقتها بنص غاضب.

وكتبت: “لم أكن مستعدة للثقة بهم ما لم يستشهدوا بقانون أو وثيقة قانونية..ليس من حقهم النظر إلى ما تحت حجابي فهذه مسألة تتعلق بكرامة الإنسان وحقوقه، ولماذا كانوا يصرون على خلع حجابي؟”.

وفي وقت لاحق من نفس الليلة، حجزت “أغنيا” تذكرة للسفر إلى لندن من مطار “ليوناردو دا فينشي فيوميتشينو” في روما، وللمرة الثانية طُلب منها إزالة الحجاب ولكنها هذه المرة وافقت وتمكنت من ركوب رحلتها.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية، قد أقرت في عام 2010 أن موظفي المطارات يجب عليهم أن يطلبوا من الراكبات أن ينزعن الحجاب أو غيره من أغطية الرأس حتى يتمكن الأمن من التأكد من هوياتهن وجوازات سفرهن.