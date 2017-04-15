وسط تصاعد مستمر للأرقام.. التحقيق بشبهة انتحار شاب في الأردن

المصدر: عمان- إرم نيوز

فتحت الأجهزة الأمنية الأردنية تحقيقا بشبهة انتحار شخص في الأربعينات من العمر، ألقى بنفسه من فوق بناية تتكون من 5 طوابق في محافظة الزرقاء.

وحضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى الموقع لجمع الأدلة، وقامت بنقل الجثة إلى المستشفى لتشريحها والوقوف على أسباب الوفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة الغد.

وشهد العام الماضي أعلى عدد حوادث انتحار في الأردن، إذ بلغ عدد المنتحرين 117 شخصاً، بطرق مختلفة منها إطلاق نار وحرق وشنق وشرب سموم وتناول كميات كبيرة من الأدوية والقفز عن مرتفعات، وقد بلغ عدد المنتحرين من الذكور 91، و26 من الإناث، بحسب موقع عمون الإخباري.

ويرجع مختصون ازدياد حالات الانتحار في الأردن، إلى التحولات الاقتصادية العميقة التي تشهدها البلاد، حيث يواجه المواطنون أعباءً معيشية متزايدة، فيما تتدنى دخولهم، فضلا عن الأسباب النفسية والاجتماعية.