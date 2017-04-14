“mbc” توقف رنا هويدي عن العمل وتحقق معها حول تغريدات مسيئة للسعودية

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

ذكر مدون وناشط سعودي بارز، اليوم الجمعة، إن قناة “إم بي سي” أوقفت الإعلامية المصرية رنا هويدي عن العمل في القناة، وبدأت تحقيقاً معها حول صحة تغريدات مسيئة للسعودية منسوبة لها.

وقال خالد العلكمي، وهو مدون وناشط سعودي معروف في المملكة، “أكد لي مسؤول رفيع في شبكة MBC أنه قد تم إيقاف رنا هويدي عن العمل والتحقيق جار معها الآن حول تغريداتها”.

وأضاف العلكمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” يحسب لـ MBC الشجاعة وسرعة اتخاذ الإجراء ورفض أي عمل مسيء وغير مهني عبر وسائلها أو منسوبيها (وننتظر منهم المزيد)”.

ولم يتسنّ لـ “إرم نيوز” الحصول على تعقيب فوري من إدارة القناة حول مصير هويدي التي تواجه اتهامات وانتقادات واسعة في المملكة بسبب تغريدات منسوبة لها على موقع “تويتر” وتحمل إساءة صريحة للمملكة.

ويشهد الوسم “#سب_السعودية_وتعيّن_في_mbc” تفاعلاً جنونياً اليوم الجمعة على موقع تويتر مع انضمام مزيد من المغردين السعوديين الغاضبين من هويدي بسبب صور التغريدات التي تحمل إساءة وشتم للمملكة.

ولا يمكن لـ “إرم نيوز” التأكد من صحة تلك التغريدات وما إذا كانت للهويدي بالفعل، لكن الحساب الذي صدرت عنه تم إغلاقه على موقع “تويتر” بالتزامن مع الانتقادات اللاذعة التي تواجهها هويدي.

ويقول كثير من المغردين السعوديين، إن قناة “إم بي سي” سعودية، ويتوجب عليها طرد كل من يسيء للمملكة من العاملين لديها، وهي مطالب بدت القناة متفاعلة معها بشكل إيجابي مؤخراً على العكس من الانتقادات المتواصلة لبرامجها بسبب ما يعتبره كثير من السعوديين مخالفة لطبيعة المجتمع السعودي المحافظ.

واكتسبت الحملة ضد هويدي زخماً كبيراً بالفعل بعد أن ردت القناة قبل أيام على الانتقادات التي طالت حملة “#كوني_حرة” التي أطلقتها قناتها الرابعة، بسبب ما اعتبره البعض دعوة النساء للتمرد على الدين والعادات المحافظة، وفصلت عددا من العاملين لديها قالت إنهم حرفوا حملتها عن هدفها الرئيسي.

ومن المتوقع أن ترد القناة على الاتهامات الموجهة ضد هويدي بشكل رسمي بعد أن تصدرت اهتمامات السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جنوني، سواء بتأكيد تلك الاتهامات وفصل هويدي من عملها، أو بإثبات عدم صحتها، وأنها تستند لتغريدات مفبركة.

ورغم أن القناة مملوكة لرجال أعمال سعوديين بالفعل، وتخصص حيزاً واسعاً من برامجها للحديث عن المملكة، إلا أنها تعرف نفسها كقناة عربية موجهة لجميع الدول العربية عبر برامج متنوعة تبثها على سلسلة قنواتها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.