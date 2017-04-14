موعد غرامي.. شاب يغامر بحياة حبيبته في أخطر غابات موسكو (صور)

المصدر: موسكو - إرم نيوز

قرر شاب نيوزيلاندي المخاطرة بحياته وحياة حبيبته من خلال ترتيب موعد غرامي يجمعهما في إحدى الغابات الروسية، ليس ذلك فقط بل إن الموعد كان سيشارك فيه أحد أخطر الحيوانات المفترسة التي تعيش في الغابة.

وقرر الشاب أوستن، الذي ينحدر من مدينة أوكلاند بنيوزيلاندا، أن يعيش مع حبيبته آنا تجربة مرعبة غير محمودة العواقب، من خلال دعوة الدب المفترس “ستيفان” لمشاركتهما لقاءهم الرومانسي.

وتشير صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن الغريب في الأمر هو أن أوستن قرر خوض تلك المغامرة بعد أن رأى الدب في إحدى المحطات الإخبارية، فرتب موعداً غرامياً مع حبيبته برفقة الدب.

وفور ظهور الدب كانت المفاجأة وهي أنه بدا شديد الود رغم هيئته المرعبة، بل وتفاعل مع المقطوعات الموسيقية التي عزفها له أوستن بواسطة الغيتار الخاص به، فيما أبدى الدب مشاعر حميمية مع آنا التي بادلته الأحضان والمداعبات.

وتشير الصحيفة إلى أن الدب “ستيفان” اعتاد على مخالطة البشر منذ ولادته في كنف عائلة روسية قبل نقله إلى الغابة، ورغم ذلك لا تزال السلطات المسؤولة عن الغابة تحذر من خطورة الدب وتطالب المدرب المسؤول عنه بالبقاء قريباً تحسباً لأي طارئ.