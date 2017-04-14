في منتجع ترامب.. مبردات معطوبة ولحوم وأسماك خطيرة على الصحة

المصدر: فلوريدا - إرم نيوز

عثر مفتشو المطاعم في ولاية فلوريدا على لحم مبرد بطريقة غير سليمة، أسماك نيئة خطيرة على الصحة ومبردات معطوبة، في منتجع مار ألاغو الذي يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال مسؤولون في الولاية إن مفتشي المطاعم عثروا على 13 مخالفة خلال حملة تفتيش قاموا بها في المنتجع في أواخر يناير كانون الثاني.

ولم يرد ممثلو مار الاجو على طلبات للحصول على تعقيب عن المشاكل التي تم رصدها في المنتجع الخاص الذي تبلغ تكاليف عضويته 200 ألف دولار وأطلق عليه مؤخرا اسم البيت الأبيض الجنوبي، وقال المسؤولون إنه تمت معالجة المخالفات في نفس اليوم.

ومن المقرر أن يقوم ترامب في مطلع الأسبوع المقبل بزيارته السابعة منذ توليه منصبه للمنتجع الواقع في مدينة بالم بيتش والذي اشتراه العام 1985.

وقالت إدارة الفنادق والمطاعم في فلوريدا إن ثلاثا من المخالفات تعتبر “ذات أولوية قصوى” وهو ما يعني أنها قد تؤدي إلى وجود بكتريا مسببة للأمراض في الوجبات المقدمة في المنتجع، وذكرت أنه تمت معالجة هذه المخالفات على الفور وامتثلت المطابخ الثلاثة في المنتجع للقواعد المطلوبة قبل مغادرة المفتشين.

وقال ستيفن لوسن المتحدث باسم إدارة الأعمال والقواعد المهنية في فلوريدا إن زيارة المفتشين للمنتجع زيارة روتينية وليست بسبب شكوى معنية.

وجاء التفتيش يومي 26 و27 يناير/ كانون الثاني قبل أيام من زيارة دولة قام بها رئيس وزراء اليابان شينزو آبي. وشملت أسوأ المخالفات التقاعس عن استخدام الأسلوب الملائم للتخلص من الطفيليات في الأسماك التي تقدم نيئة أو غير كاملة الطهي.

وقال تقرير المفتشين إن من بين المخالفات أيضا مبردين معطوبين كانا يستخدمان في حفظ اللحم النيئ وأرفف صدئة داخل المبردات الضخمة وعدم توفر المياه الدافئة لتطهير أيدي العاملين.